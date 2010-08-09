В планы Тарантино может войти ремейк «Тени»

Кинокомпания Fox предложила Квентину Тарантино заняться производством обновленной версии комикса «Тень». При этом сам режиссер проявляет интерес не только к работе постановщика, но и к написанию сценария. Еще недавно, в марте текущего года, права на экранизацию «Тени» были собственностью студии Sony. Однако кинокомпания решила продать их. Новым владельцем «Тени» стала студия 20th Century Fox. Длительный период, с конца 80-х годов, проект был приписан к Сэму Рейми – точнее режиссер предпринимал всевозможные действия для того, чтобы права на комикс перешли ему. Но теперь Сэм окончательно выбыл из проекта. Инсайдеры сообщают, что режиссер «Убить Билла», Квентин Тарантино, ведете переговоры с кинокомпанией Fox. Каким будет окончательное решение Квентина, пока неизвестно. По данным oKino.ua, Тарантино находится в некотором творческом перерыве после выхода «Бесславных ублюдков». Как-то, говоря о своих планах, Квентин отмечал, что намерен снять третью часть «Убить Билла», вестерн, заняться адаптацией романов Ли Дейтона, посвятить один фильм гангстерам 30-х годов, а также пополнить киноиндустрию качественной лентой о Харви Вайнштейне. Станет ли «Тень» чем-то большим, что пункт в этом длинном списке, покажет время. Напомним, что в 1994 году режиссер Рассел Малкэй экранизировал «Тень». Главную роль в картине исполнил Алек Болдуин. При бюджете в 25 миллионов долларов, фильм собрал всего 48 миллионов долларов в прокате. Картина не сумела заинтересовать зрителей таким персонажем как Тень, поставив в его истории точку. Удастся и, главное, захочет ли Квентин работать над проектом, станет известно чуть позже.