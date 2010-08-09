Мэри-Кэйт Олсен впервые за 6 лет дала интервью

Мэри-Кейт Олсен всего 24 года, но за ее жизнь она пережила достаточно драм, чтобы написать несколько автобиографий. Актриса, которая достигла славы вместе с сестрой-близнецом Эшли Олсен, впервые за 6 лет заговорила о своем жизненном опыте. Она сообщила журналу Marie Claire, что в детстве они с сестрой были «маленькими выступающими мартышками». - Я смотрела мои старые фотографии, но я не чувствовала никакой связи c ними. Я никому бы не пожелала такого детства, какое было у меня, - сказала звезда. Она добавила, что, вместо того чтобы завидовать сестрам, друзья жалели их. У ее сестры Эшли практически не было проблем, в то время как проблемы Мэри-Кейт обсуждались в прессе. Мэри-Кейт прошла через многое: активная клубная жизнь, публичная борьба с анорексией, смерть ее друга Хита Леджера. В 2004 году она заставила СМИ замолчать. Актриса объяснила, что, на ее взгляд, если игнорировать проблемы, то это делает ситуацию только хуже. - Я думаю, что это действительно важно — иметь возможность поговорить с кем-нибудь, когда что-то не так. Когда я была маленькой, то я узнала, что, если не говорить о проблема с кем-то, это может свести тебя с ума, - сказала она. Сейчас Мэри-Кейт справилась со своими проблемами и посвятила себя работе над разными линиями одежды, которые выпускаются под руководством сестер Олсен. И они добились в этом крупного успеха — их бизнес оценивается в $100 млн. Она называет моду своей основной работой, несмотря на то что еще не забросила карьеру актрисы.