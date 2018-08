Свадьба Робби Уильямса и Айды Филд состоялась в Лос-Анджелесе

Свадьба известного британского певца Робби Уильямса и американской актрисы Айды Филд состоялась в воскресенье утром в Лос-Анджелесе, пишет британский новостной портал News of the world. Церемония бракосочетания прошла в частном доме певца в узком кругу родных и близких пары. Новость о предстоящем событии появилась около недели назад, когда 31-летняя Айда Филд выставила ультиматум 36-летнему певцу: "Либо сейчас, либо никогда!". Ранее пара планировала пожениться в следующем году. "Наконец-то Робби счастлив. Пожалуй, единственное чего вы хотите для своих детей, это то, чтобы они были счастливы", - цитирует издание слова отца Уильмса. "Айда такая красивая, такая счастливая, и так ему подходит. Они буквально светятся, когда вместе", - добавил он. В числе всех данных обетов своей будущей супруге, Робби Уильямс пообещал бросить курить. Это стало настоящим подарком для Айды, отмечает издание, поскольку певец имел обыкновение курить около 60 сигарет в день, теперь же это число сократилось до 10. Уильямс также сказал, что вообще бросит эту пагубную привычку, чтобы у них смогли родиться здоровые дети. После свадьбы молодожены проведут вместе две недели, а затем Робби отправится в Великобританию, где представит публике новый сингл группы Take That, который должен выйти в октябре. Пара познакомилась три с небольшим года назад, они начали встречаться в мае 2007 года. Робби Уильямс считается самым популярным британским и одним из самых популярных в мире поп-певцов. Он начал свою карьеру в 1990 году как один из участников коллектива Take That. В 1995 году Уильямс ушел из группы, чтобы заняться сольной карьерой. На сегодняшний день мировые продажи альбомов певца превышают 55 миллионов - в одной только Великобритании продано около 16,2 миллиона дисков. В прошлом Уильямс встречался с многими "светским львицами" США и Великобритании, включая актрису Кэмерон Диаз, певицу Джери Холиуэлл (одна из участниц группы Spice Girls), а также бывшую жену Рода Стюарта Рейчел Хантер.