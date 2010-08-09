Умерла американская актриса Патрисия Нил

Американская актриса Патрисия Нил (Patricia Neal) умерла 8 августа у себя дома в штате Массачусетс, сообщает Associated Press. На протяжении последних лет жизни Нил страдала от рака легких. В январе актрисе исполнилось 84 года. Патрисия Нил начала карьеру на Бродвее и в 1946 году получила премию "Тони" за театральную роль. В 1949 году Нил дебютировала в кино, снявшись в фильме "Источник" (The Fountainhead), а в 1963 году ее наградили премией "Оскар" за роль в фильме "Хад" (Hud). Через год после получения премии Американской киноакадемии актриса впала в кому, после которой ей пришлось заново учиться ходить и говорить. Однако она смогла вернуться к работе в кино и в 1968 году была вновь номинирована на "Оскар". История жизни Патрисии Нил была экранизирована в 1981 году на американском телевидении. Роль актрисы сыграла британка Гленда Джексон. В 1953 году Патрисия Нил вышла замуж за британского писателя Роальда Даля. Они прожили в браке около 30 лет, у пары родилось пятеро детей.