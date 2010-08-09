Милла Йовович не приедет в Москву на премьеру фильма «Обитель зла 4»

Актриса Милла Йовович (Milla Jovovich) не приедет в Москву на премьеру фильма "Обитель зла 4", сообщила РИА Новости представитель компании-прокатчика Sony Pictures Releasing. О том, что актриса якобы намерена приехать на премьеру своего фильма ранее сообщили некоторые российские СМИ. "Приезд Миллы Йовович в Москву на премьеру фильма "Обитель зла 4: Жизнь после смерти 3D" не планируется", - сказала собеседница агентства. Она также отметила, что планы пригласить актрису на московскую премьеру были и обсуждались еще в начале лета, но потом было решено все отменить, так как Йовович приезжала в Москву на съемки в фильме Тимура Бекмамбетова "Выкрутасы". В конце июня актриса в течение нескольких дней проработала на съемках комедии "Выкрутасы". В фильме она играет роль "москвички Нади", на сердце которой претендуют сразу два жениха, их сыграли Иван Ургант и Константин Хабенский. Съемки проходили "олимпийскими темпами", на основные сцены с участием Йовович у Бекмамбетова было всего девять дней, рассказывал тогда РИА Новости сам продюсер. "Обитель зла" - 3D-продолжение эпопеи режиссера Пола Андерсона об "апокалипсисе" обрушившемся на Землю, после того как большая часть человечества превратилась в зомби. В новом фильме героиня Йовович продолжает разыскивать немногих выживших, чтобы переправить их в безопасное место, вот только этого места больше не существует. Йовович родилась в 1975 году в Киеве, ее мать известная советская актриса Галина Логинова ("Тени исчезают в полдень", "Много шума из ничего" и др.), а отец - югославский врач Борги Йовович. В возрасте 5 лет Милла с родителями эмигрировала в США. С 11 лет Милла снималась для журналов, в 13 лет дебютировала в кино. Йовович снялась в таких фильмах как "Возвращение в Голубую лагуну", "Пятый элемент", "Жанна Д`Арк", "Четвертый вид" и другие.