Умер исполнитель роли комиссара Мегрэ

Французский актер Бруно Кремер, известный благодаря ролям в сериалах "Мегрэ" и "Спрут", умер в парижской больнице 7 августа. Об этом журналистам AFP рассказал агент актера. Кремеру было 80 лет; о причинах его смерти ничего не сообщается. Бруно Кремер был самым известным исполнителем роли комиссара Мегрэ. Он сыграл знаменитого сыщика в 54 эпизодах сериала, снятых французским телевидением по мотивам произведений Жоржа Сименона в период с 1991 по 2005 год. Всего за свою почти полувековую карьеру в кино Кремер сыграл примерно в 120 различных фильмах и сериалах. В итальянском телесериале о мафии "Спрут" Кремер исполнил роль Антонио Эспинозы, персонажа, фигурировавшего в четвертом и шестом сезонах. Также в фильмографии Кремера присутствуют картины "Под песком" Франсуа Озона и "Посторонний" Лукино Висконти.