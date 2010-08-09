Экстремальный бой Алексея Воробьева закончился кровопотерями

По-настоящему кровопролитным стало состязание любимца публики Алексея Воробьева и агрессивного французского быка на съемках проекта Первого канала «Большие гонки». В тот момент, когда на арене Воробьев сошелся один на один с быком, с рогов животного соскочили специальные защитные наконечники. Разъяренный буйвол рванулся к Воробьеву — и метким движением прижал его к борту арены. — История усложнялась тем, что защищаться и наносить удары по быку нельзя, за этим пристально следят представители «Гринпис». Удары рогов пришлись в область бедра звезды, было много крови. К счастью, обошлись без накладывания швов. Мужественный артист не смотря на ранения не ушел с арены до конца состязания и несмотря на тяжелую травму, в оставшиеся дни соревнований ещё шесть раз выходил на арену против французских быков , став абсолютным чемпионом по количеству личных единоборств с ними среди российских участников.