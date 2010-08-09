Роберт Паттинсон сыграл первый сольный концерт

Актер вампирской саги Роберт Паттинсон принял участие в британском телепроекте «Songs from a room». Изюминка программы состоит в том, что известные музыканты проводят свои концерты в домах обычных людей. В России такие выступления уже традиционно называют "квартирниками". Видимо, для Европы такие перфомансы были до некоторых пор неизвестны. Шоу появилось лишь в прошлом году, а организаторы его считают, что "квартирники" смогут стать альтернативой традиционным выступлениям. В рамках проекта «Songs from a room» Роберт Паттинсон дал свой первый сольный концерт. Актер говорит, что немного стесняется петь на публике. Но при этом обещает, как только почувствует, что готов повторить опыт, обязательно снова выйдет на сцену. При этом ходят упорные слухи о том, что вокальные данные, продемонстрированные Робертом, нашли своих почитателей. В частности о возможном совместном дуэте поговаривала певица Шакира. Сам же Роберт в одном из интервью признался, что был бы не против поработать с британским исполнителем Уилом Янгом.