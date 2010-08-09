Танечка из «Универа» скрывает мужа

Мало кто знает, что 32-летняя звезда сериала "Универ" и шоу "Большая разница" Валентина Рубцова замужем. Все разговоры о своем супруге актриса пресекает на корню. Но любопытным журналистам удалось выяснить, что ее избранника зовут Артур Мартиросян. Он старше Валентины на десять лет. Первая встреча будущих супругов состоялась восемь лет назад. Рубцова тогда пела в группе "Девочки" вместе с Ириной Дубцовой и двумя другими девушками. Однажды их пригласили на премьеру фильма. Валя, котороя и сегодня предпочитает скромный стиль в одежде, ее едва ли можно увидеть в платьях и на шпильках, и в тот раз несильно задумывалась о наряде. В кинотеатре она появилась в джинсах и со спортивной сумкой. Несмотря на это, Валю заметил бизнесмен Артур Мартиросян. Он попросил своего друга и земляка - Андрея Григорьева-Апполонова познакомить его с этой девушкой. Вскоре после первого свидания с Валей, Артур уехал в свой родной город Сочи. По счастливой случайности группа "Девочки" прилетела туда с гастролями. Именно там у пары и закрутился роман, который со временем перерос в брак. Правда, пожениться сразу влюбленные не смогли. Уроженка Украины Рубцова мечтала для начала сделать себе российское гражданство, а уж потом пойти под венец. Наконец в прошлом году вместе с новым паспортом актриса получила и возможность связать себя узами брака с любимым человеком, пишет "Экспресс-газете". Сейчас Валя и Артур живут в съемной квартире в центре Москвы, но оба мечтают о доме в Подмосковье. Для этого они трудятся в поте лица. Пока актриса пропадает на съемках, Мартиросян работает в элитном московском клубе.