Друзей не пускают к Линдсей Лохан

К скандальной актрисе, проходящей курс лечения в реабилитационном центре UCLA, пускают лишь ближайших родственников. Суд постановил, что сразу после окончания своего тюремного заключения Линдсей Лохан обязана пройти курс терапевтического лечения в реабилитационном центре. Пока неизвестно, как долго актрисе придется провести в UCLA, так как к «звездным» пациентам, как правило, руководство подобных клиник относится более лояльно. Множество источников подтвердили, что в программу, которую проходит Лохан, включен запрет на посещения. Во всяком случае в течение первых 30 дней лечения ее смогут навещать лишь родители. Мать Линдсей Лохан Дина и младшая сестра Али уже несколько раз посещали Линдсей с тех пор, как началось ее лечение в UCLA.