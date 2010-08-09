Сталлоне помолился в Киево-Печерской лавре

Нестареющий секс-символ Сильвестр Сталлоне посетил один из первых монастырей на Руси - Киево-Печерскую лавру. 64-летний актер восторгался древнейшим памятником архитектуры на глазах у изумленных киевлян. В украинскую столицу Сталонне вместе с коллегами - голливудскими красавчиками Джейсоном Стетхемом и Дольфом Лунгреном - прилетел на премьеру блокбастера "Неудержимые". Актеры прибыли в Киев ночным рейсом в аэропорт Борисполь, откуда сразу направились в пятизвездочную гостиницу в центре города "Премьер Палас". Стетхем и Сталлоне сразу настроились на боевой лад: еще в холле отеля заморские гости громко заявили о желании как следует повеселиться. - Нас кормить сегодня будут? Почему мы еще не в ресторане? - в унисон спрашивали артисты. Дорогих (в прямом смысле слова) гостей тут же отвели на 8-ой этаж в Lounge bar, где их потчевали европейскими угощениями и поили украинской горилкой. - Они вышли из ресторана ужасно пьяные, - рассказал один из охранников бригады Сталлоне. - Стетхэм еще ничего, а за остальных я боялся: перила там скользкие, полетели бы по ступенькам с восьмого этажа. Знаменитая украинская горилка пришлась "Неудержимым" по вкусу: следующим же вечером после официальной премьеры фильма актеры отправились на afterparty, где их уже ждал Владимир Кличко. Давние друзья не могли не выпить за встречу - в стопках снова появилась горилка. На этот раз звезды не усердствовали: им предстоял вылет в Штаты. Перед отлетом загорелый Сталлоне пообещал, что в ближайшее время обязательно посетит Одессу, откуда он родом.