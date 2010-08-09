Группа «ВИА Гра» застряла в аэропорту

Сексапильные звезды известной группы уже шесть часов находятся в аэропорту Домодедово. Из-за смога рейсы из Москвы в Екатеринбург отменяют один за другим, таким оборазом концерт известной группы в честь дня строителя находится под угрозой срыва. Знаменитые красотки должны стать главным украшением праздника в городке Березовский, что в 11 километрах от Екатеринбурга. Но с каждым часом надежда уральцев увидеть звезд все призрачней, сообщает Life. - Мы только что связывались по телефону с артистками – они уже шесть часов находятся в Домодедово, - рассказывают в городской администрации. - Все рейсы до Екатеринбурга отменяют. Директор коллектива должен был прилететь еще вчера, чтобы осмотреть концертную площадку, но он также не смог вылететь. Масла в огонь подливает тот факт, что группе «ВИА Гра» уже заплатили весь гонорар. Администрация Березовского надеется на порядочность девушек, что в случае отмены концерта те вернут немалую сумму в городскую казну. Шансов на то, что поклонники все-таки увидят группу, практически нет. Так, вчера в Екатеринбург из-за смога также не смогла прилететь группа "Бумбокс".