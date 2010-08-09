Витас летит в космос

Витас станет главным действующим лицом церемонии открытия Международной Торговой Ярмарки, и по замыслу главного режиссера его появление будет воссоздавать картину приземления космического спускаемого аппарата. Иными словами, певец будет доставлен на Землю, а точнее, арену центрального стадиона Ordos в специальной капсуле, на парашютах. Момент приземления и станет началом всего шоу. Витас исполнит 2 песни в специально созданном костюме, в окружении многочисленных спортсменов и пиротехнических эффектов. Трансляция шоу состоится на CCTV 6. Ordos International Nadam Fair - Международная Ярмарка проводится во Внутренней Монголии с 11 по 19 августа, организована Департаментом Спорта КНР, МинКультом КНР, Государственной Этнической Комиссией КНР, Народным Правительством Автономной области Внутренней Монголии, отделом культуры Внутренней Монголии. Около 50 делегаций из других провинций КНР прибудут на эту ярмарку, международные делегации из России, Кореи, Малайзии, Вьетнама, Индии, Египта, Чили. В рамках ярмарки проходит показ мод, фестиваль музыки, спортивные состязания и много других культурных мероприятий. Вечером 11 августа в Ordos International Nadam Fair состоится Церемония Открытия Международной Ярмарки Nadam Ordos. В качестве главного режиссера этого события был приглашен известный режиссер Jia Ding.