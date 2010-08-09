Смог изменил звезд до неузнаваемости

Московская жара и смог не дают покоя не только простым гражданам, но и звездам. Продюсеры отменяют съемки, актеры отказываются от работы, селебрити даже на светские мероприятия приходят в масках и респираторах. На СТС приняли решение приостановить съемки новых серий рейтингового сериала "Маргоша" после того, как исполнительнице главной роли Марии Берсеневой стало плохо прямо на съемочной площадке. После неприятной истории актеров отправили в отпуск, а возобновить работу планируется в конце августа. В своих микроблогах в Twitter звезды выкладывают фото в повязках и деляться советами, как спастись от смога. Сати Казанова сетует: "В аптеке нет кислородных баллонов -закончились! Купила маску - хоть какая-то защита от дыма!" Анфиса Чехова дает совет: "Медицинскую маску я изнутри смачиваю спреем с морской водой и иду на улицу. Дышится прекрасно!" Однако телеведущая недолго выдержала в таких условиях и приняла решение уехать из страны: "Перенесла все съемки, и срочным образом вылетаю с Тиффани (собака Анфисы, - прим. Дней.Ру) в Испанию завтра утром! Хоть воздухом надышусь перед рабочим марафоном!" Ксения Бородина даже на светские мероприятия приходит в маске. "Я допустила страшную ошибку! - призналась телеведущая. - Я только что вернулась из отпуска! А надо все-таки было брать отпуск в августе, тогда бы мы с семьей не страдали бы из-за этого страшного смога. На улице, да и дома тоже невозможно дышать!" Народной артистке России Татьяне Васильевой инструктора посоветовали отказаться на время от занятий в спортзале. Станислав Садальский уже пять дней не выходит из дома, спасаясь от смога с помощью кондиционеров, установленных у него в квартире. Репетиции из театра он перенес к себе домой: "Люди! Не издевайтесь над собой, - говорит актер. - Берегите силы и здоровье в жару! Сидите дома под кондиционерами". Сильный смог сорвал съемки сериала "Каменская". "По плану мы должны были снимать на Петровке, 38, — и в здании, и на улице, — рассказал заместитель гендиректора картины Тимур Галлеев "Труду", — но видимости не было вообще никакой, даже в кабинетах стоял туман. Актеры кашляли, чихали, у них слезились глаза".