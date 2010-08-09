Лолита Милявская отказалась от похудения

Лолита Милявская на протяжении долгого времени борется с лишним весом. Килограммы то уходят, то возвращаются снова. За свою жизнь артистка перепробовала немало различных способов сбрасывания веса. Несколько лет она стала принимать китайские таблетки для похудения по рекомендации одной своей знакомой, сбросившей с их помощью десять килограммов. Вес действительно стал уходить, но у певицы появились проблемы со здоровьем. Три года назад Лолита обратилась за помощью к китайским врачам. С помощью местной медицины, включающей в себя многочисленные массажи, иглоукалывание, травы Китайского центра, ей удалось похудеть и поправить здоровье. Но эффект оказался недолгим. Пыталась похудеть певица и в салонных красоты, проходя курсы обертываний и антицеллюлитного массажа. Милявская не скрывает, в борьбе за тонкую талию она прибегла к помощи пластических хирургов. Но плоский животик недолго оставался таким, лишние килограммы вернулись снова. Стоит ли говорить, что Лолита перепробовала на себе всевозможные диеты. Она пыталась отказываться от сладкого, мучного и жирного, "сидеть" на одном кефире, но все эти методы не приводили к желаемому результату. В начале романа с тренером по сквошу Дмитрием Ивановым Лолите удалось сбросить 8 килограммов за 5 месяцев. "Вместо вечерних поеданий вкусностей у меня тренировки с Димой. Помните: любовь и движение – естественный способ похудения, все остальное проще, но ненадолго", - уверяла тогда она. Но терпения на долгие тренировки артистке не хватило. Она снова поправилась. Сейчас певица говорит, что на этот раз отказалась от всех диет. "Мне надоела эта борьба с лишним весом. Я и так счастлива и любима. И вообще – когда мои формы округляются, мужчины больше обращают на меня внимание", - цитирует ее слова журнал "Звезды и Советы".