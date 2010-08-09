Молодая жена Робби Уильямса беременна

Свадьба известного британского певца Робби Уильямса и американской актрисы Айды Филд состоялась в воскресенье утром в Лос-Анджелесе. Друзья пары считают, что в скором времени молодожены станут родителями. Поводом для таких слухов стала секретная вечеринка, которую новоиспеченная жена музыканта устраивает в следующие выходные в доме своей матери. Предполагают, что там она собирается сообщить всем о своей беременности. К тому же церемонии бракосочетания, которая прошла в частном доме певца, узкому кругу родных и близких пары показали новую детскую комнату в доме. "Айда лично занималась дизайном комнаты начиная от расположения мебели, заканчивая выбором цвета", - рассказал знакомы молодоженов таблойду The Sun. Ранее предполагалось, что свадьба пройдет на острове Святой Каталины, который находится в 22-х километрах от Лос-Анджелеса и известен своей кристально чистой водой и райскими пляжами. Но пара предпочла скромное торжество на заднем дворе дома. В числе всех данных обетов своей будущей супруге, Робби Уильямс пообещал бросить курить. Это стало настоящим подарком для Айды, поскольку певец имел обыкновение курить около 60 сигарет в день. Теперь же это число сократилось до 10. Пара познакомилась три с небольшим года назад, они начали встречаться в мае 2007 года. Новость о женитьбе влюбленных появилась около недели назад, когда 31-летняя Айда Филд выставила ультиматум 36-летнему певцу: "Либо сейчас, либо никогда!". Ранее пара планировала пожениться в следующем году. Возможно, именно интересное положение Айды и заставило влюбленных перенести дату торжества.