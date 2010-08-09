София Ротару отметила день рождения на яхте

День рождения София Ротару отмечает дважды - 7 и 9 августа. В этом году она отказалась от пышных торжеств и пригласила на праздник только близких и родных. "Паспортистка много лет назад по ошибке записала в моем паспорте, что я родилась 9-го числа. С того дня и повелось - праздную дважды", - объясняет София Михайловна. В этот раз отметить 63-летие артистка решила на рыбалке: "Я с этим отлично справляюсь. Меня многие спрашивают, мол, как у меня хватает терпения сидеть по нескольку часов с удочкой. Я всегда отвечаю: когда мой сын Руслан был маленьким, мне требовалось намного больше терпения, чтобы связать ему пинеточки и кофточки. А рыбалка - это мое хобби с детства. Это у нас семейное. Сестры тоже любят рыбачить". Именно на природе, по словам певицы, ей лучше всего удается снимать стресс и усталость: "Иногда мне даже по ночам река и поплавки снятся! Помню, сидела с удочкой аж на 9-м месяце, а когда вдруг клюнуло, вскочила и побежала к реке, несмотря на свое интересное положение!" Сын Софии Ротару и по совместительству ее продюсер Руслан Евдокименко позаботлся о том, чтобы все мечты и желания мама воплотились в жизнь. "Если мама захотела порыбачить - значит, отметим день рождения на яхте, выйдем на несколько часов в открытое море, - рассказал он "Комсомольской правде". - Мы сейчас в Монте-Карло, сюда мама позвала только близких людей - меня, мою жену Светлану, моих детей, Толика и Сонечку, и своих сестер - Лиду и Аурику. Никаких звезд в нашей компании, кроме мамы, не будет - только наша семья".