Йоко Оно выступила против досрочного освобождения убийцы Леннона

Вдова Джона Леннона Йоко Оно категорически против досрочного освобождения убийцы легендарного битла. На прошлой неделе Марк Дэвид Чэпман подал пятое прошение о досрочном освобождении из нью-йоркской тюрьмы. На последнем слушании он говорил, что ему стыдно, что он признает тяжесть своего поступка и утверждает, что стал другим человеком. Однако Йоко Оно считает, что Чэпмен до сих пор представляет опасность для нее и членов ее семьи. Она до сих пор пытается понять, чем была вызвана агрессия Чэпмена, приведшая к смерти Джона Леннона. Но ответа на этот вопрос так и не находит, а потому, несмотря на хорошее поведение в тюрьме Чэпмена, Йоко Оно настаивает на том, чтобы он оставался в тюрьме.