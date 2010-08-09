Григорий Лепс выпустит сборник видеоклипов

Что может человек» – это 15 видеоисторий, рассказанных на языке музыки и кино. Это 15 историй, наполненных страстью и мудростью, философией и романтикой. Путь человека, живущего всей гаммой эмоций, и передать их так может только Лепс. Данная компиляция сделана впервые и станет настоящим подарком ценителям творчества Григория Лепса, ведь она включает в себя не только признанные хиты («Лабиринт», «Рюмка водки на столе», «Вьюга»), но и видеопремьеры песен с нового альбома певца «Водопад» («Она не твоя», «Что может человек»). Содержание DVD: 01. Крыса 02. Шелест 03. Ну и что 04. Первый день рождения 05. Рюмка водки на столе 06. Я верю, я дождусь 07. Парус 08. Лабиринт 09. Вьюга 10. Она 11. Замерзает Солнце 12. Бессонница 13. Я тебе не верю 14. Она не твоя 15. Что может человек BONUS: Трейлер "Парус Live DVD" Трейлер "В центре Земли Live DVD" Дискография Григория Лепса