Оксана Федорова украла песню у Томаса Андерса!

Не так давно возлюбленная Николая Баскова и экс - «Мисс Вселенная» Оксана Федорова сняла свой первый клип на композицию "На шаг один". Песня еще не успела стать популярной, как вдруг выяснилось – плагиат! Музыкальные эксперты обратились за комментарием к Владимиру Ничипоруку — российскому продюсеру Томаса Андерса, у которого и позаимствовала композицию поющая красавица. — Не исключаю, что кто-то захотел приобщиться к колоссальному успеху последнего альбома «Strong»Томаса Андерса, — заявил Ничипорук — Песня, исполненная Оксаной, действительно очень схожа с одним из хитов «Modern Talking» — «No Face, No Name, No Number»! При этом не могу не отметить, что Оксана привнесла в песню свое очарование и красоту. Владимир Ничипорук также подчеркнул, что ни к нему, ни к Томасу за разрешением на исполнение песни никто не обращался. Интересно, что это не первый случай, связанный с плагиатом и «Modern Talking». Так, несколько лет назад под обвинение попал Филипп Киркоров, который «сочинил» для Дмитрия Колдуна песню «Work your magic» — точную копию известного хита немецкой группы «Last exit to Brooklyn». Скандал между Филиппом Киркоровым и Томасом Андерсом тогда, правда, закончился дружеским перемирием. Интересно, что на российской эстраде песни Томаса Андерса и «Modern Talking» копировались более 50 раз! В этот раз, вопреки ожиданиям злопыхателей парочки Басков-Федорова, Томас Андерс подавать в суд также не станет. — Мы занимаемся творчеством, и не желаем погрязать в судебных процессах. Поют — значит, любят! Просто процесс заимствования наших песен должен носить более цивилизованный вид, — резюмирует Ничипорук.