Дарвин готовит интерактивный альбом

В альбоме группы Darwin прозвучат телефонные истории из жизни слушателей Певец и композитор Влад Дарвин собирает коллекцию счастливых историй из жизни своих слушателей, лучшие из которых включит в свой дебютный альбом. Замысел сделать соавторами альбома своих фанов возник во время всеукраинского тура "Музыка стихии" по городам-миллионникам Украины, который состоялся в мае этого года. Десять лучших историй станут связующими звеньями между треками альбома. Замысел Влада воплощается при поддержке Европы Плюс: с 10 августа и по 27 августа любой слушатель Европы Плюс может набрать номер (044) 529 32 43 и рассказать трогательную и невероятную историю о самых счастливых моментах своей жизни. Наиболее яркие и интересные из них прозвучат в эфире Европы Плюс, а лучшие истории станут частью дебютного альбома Влада Дарвина. «Я влюблен в своих слушателей, – говорит певец и композитор. – Они все такие разные, и при этом каждый из них – целая Вселенная. Сейчас я записываю для своих слушателей дебютный альбом, но мне хочется сделать для них еще больше: я хочу, чтобы их счастливые голоса с самыми дорогими воспоминаниями переплелись с моей музыкой». Сам альбом готовится увидеть свет этой осенью. Сейчас все свое время Дарвин с музыкантами посвящают сведению музыкального материала. А имена счастливчиков Дарвин объявит на презентации нового музыкального клипа на песню "Гоа" 29 августа.