«Курсанты возвращаются» на экраны!

С 9 августа смотрите на Новом канале премьерные серии сериала «Курсанты»! Герои продолжают взрослеть, влюбляться, разочаровываться и учиться отстаивать свои принципы и убеждения. Не только «Курсантам» пришлось многому научиться за время учебы в высшем военном командном училище. На съемках (которые действительно проходили в стенах этого солидного учреждения) актеры тоже прошли серьезную подготовку. Правда, не все получалось сразу. Например, во время съемок сцены, когда курсанты разбирают и собирают автоматы перед генералом, неуклюжесть актеров вызвала просто-таки негодование режиссера. - Выстроились все курсанты – начиная от Макарова (Саша Головин – ред.) и заканчивая Сухомлиным (Аристарх Венес – ред.), – вспоминает Никита Тезин, он же - курсант Ковнадский. - Но далеко не все наши актеры разбирают автоматы так быстро, как хотелось бы… Потренировались, начали снимать, но результат режиссеру сильно не понравился… «Знаете, что!.. Не будем мы это снимать! Перед вами генерал стоит!!!» - бушевал он. Потом начали искать выход. Поступило даже предложение снимать только лица актеров, и отдельно сделать кадры с руками настоящих курсантов, для которых разобрать и собрать автомат – плевое дело… - Но в итоге мы как-то собрались, так что снимали все же наши руки. Конечно, настоящие курсанты делают это в три раза быстрее, мы же все-таки актеры, – улыбается Никита. Правда, в кадр попали руки далеко не всех актеров – только тех, у кого действительно получалось. Остальные только делали вид: открывали крышки автоматов и стучали ими о стол, имитируя активные действия. - Мы с Денисом Бересневым (курсант Красильщиков – ред.) и Ильей Ригиным (Брагин – ред.) стояли рядом и соревновались на время, - говорит Никита. - В итоге победила дружба! А Ренат Кадыров, который играл курсанта по кличке Гончар, поступил проще: он просто делал вид, что собирает автомат, и раньше всех громко объявлял: «Я – все!». - Мы реально соревновались, руки об эти автоматы отбивали, а Ренат - «уже все», - посмеивается Никита. Сложную для молодых актеров сцену снимали больше двух часов, при этом ни один курсант от режиссерского гнева не пострадал… Смотрите премьерные серии сериала «Курсанты» на Новом канале с 9 августа по будням в 19.20