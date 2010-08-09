Татуировщик Джоли обновил имидж Леонтьева

Валерий Леонтьев украсил свое тело новыми рисунками. Кельтские узоры, которые раньше красовались на теле популярного певца, показались ему более неактуальными, и он решил их обновить. Над тремя татушками, каждая из которых обошлась артисту в 2600 долларов, работал личный мастер Анджелины Джоли. Теперь на одной руОб новых узорах не теле артиста рассказал его друг певец Александр Богданович. Жена Валерия Леонтьева Люся по просьбе мужа также сделала татуировку. У нее на ноге теперь красуется тигр, пишет "Комсомольская правда". К слову сказать, недавно новые татуировки продемонстрировала звезда "Евровидения" украинская исполнительница Светлана Лобода. Красные узоры украшают руки певицы от локтей до запястий. Говорят, что обозначают они тягу к переменам. Некоторые предположили, что с помощью татуировок звезда старается скрыть шрамы. Так, в свое время после страшной аварии телеведущая Тина Канделаки была вынуждена украсить свое тело необычными узорами на местах сильных ожогов. е Валерия Яковлевича красуется месяц и летучие мыши, а на другой руке Леонтьеву набили ромб. Первый рисунок говорит о любви певца к мистике и фантастике, а второй является символом эмоциональности и чувственности. Третью татуировку - маску с крыльями, народный артист России сделал на копчике. Она означает двойственность натуры певца и его артистическую направленность.