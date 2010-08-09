Гурт «ТІК»: Щастя ГАРАНТОВАНО!

В Україні спека, в Україні літо, в Україні лад і спокій. І саме в той час, невгамовний гурт «ТІК», поміж постійних виступів та переїздів, знайшов декілька годин, аби записати нову Пісню, і не просто пісню, а веселу пiсню. Надихнувшись враженнями від «Народного туру», лідер гурту «ТІК» Віктор Бронюк вирішив написати автобіографічну композицію про те, що відчуває кожен артист, коли виходить щодня на сцену перед багатотисячною аудиторією. І за для того, щоб стати щасливим, треба лише займатися улюбленою справою, вірити у себе і любити тих, хто поруч. Незабаром, «Веселу пісню» можна буде почути не лише на радіо, а й побачити на ТВ. Вже зараз хлопці ретельно передивляються гори відео, яке було відзнято під час «Народного туру». І якщо ви були на концерті, то шукайте у кліпі себе.