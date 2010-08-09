Злата Огневич завела детей

6 августа в г. Коблево состоялась акция "Звезды зажигают Коблево", организованный радиостанцией Русское радио, специальным приглашенным гостем мероприятия стала молодая украинская певица Злата Огневич. Посмотреть живое выступление певицы на берегу моря, не смотря на сильную жару, собралось огромное количество зрителей. Злата в буквальном смысле слова притянула своей энергетикой всех, а в особенности деток. Уже в самом начале выступления, во время исполнения песни "Ангелы", на сцену начали подниматься детишки и танцевать вместе со Златой. Выступление получилось очень зрелищным и забавным, и принесло массу позитивных эмоций всем отдыхающим пришедшим на концерт. Но больше всего выступление запомнится деткам, которые были неимоверно счастливы тому, что им удалось побыть на одной сцене с любимой артисткой. – Мне безумно понравилось выступление на берегу Черного моря, а еще больше понравилось петь в окружении такого количества деток. Это было поистине яркое выступление, которое не смог бы забыть ни один артист. – делится впечатлениями певица.