Ассистентка Линдсей Лохан на грани срыва

Пока актриса находится на принудительном лечении, мать и сестра Линдсей активно эксплуатируют ее персонального ассистента. По словам источников, близких к Элеоноре, персональной помощнице актрисы, девушка "несчастна" и "находится в постоянном нервном напряжении" - и это несмотря на то, что ее начальница, выйдя из тюрьмы, направилась прямиком в реабилитационный центр, где по решению суда она должна провести 90 дней. В отсутствие Линдсей Дина и Али Лохан активно пользуются возможностью переложить ряд своих обязанностей на Элеонору. 16-летняя Али постоянно отправляет ассистентку сестры по своим делам - отвезти или забрать какие-нибудь вещи, сдать одежду в химчистку и так далее. По словам Элеоноры, Дина, мать Линдсей, круглыми сутками рассуждает о потенциальных возможностях заработать денег - в основном за счет знаменитой дочери. - Последней ее идеей было продать старые вещи Линдсей на аукционе, чтобы подзаработать, - заявил источник, близкий к ассистентке Лохан.