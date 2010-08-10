Руслан Дроздов — новый ведущий «Вікон-новин»

Новым ведущим информационной программы «Вікна-новини» стал Руслан Дроздов. Ранее Руслан работал ведущим на радиостанции «Народное Радио» в Одессе. «Кастинги длились 4 месяца, было рассмотрено около 200 кандидатур, но среди присланных резюме, а также сделанных проб, не было человека, полностью подходившего нашим требованиям. Поиски на региональных телеканалах также ничего не дали. И отчаявшись, мы решили попробовать найти среди радиоведущих и так вышли на Руслана Дроздова, – отмечает Ольга Кислая, исполнительный продюсер информационно-аналитического департамента СТБ. – Это будет его первый опыт работы в кадре информационный программы, но мы довольны отснятыми пробными выпусками с Русланом, он соответствует формату «Вікон». Он очень позитивный, искренний и обаятельный ведущий». Первый эфир «Вікна-новини» с Русланом Дроздовым запланирован на 25 августа, выпуск в 18-00.