Наталья Бочкарева побывала в Киево-Печерской Лавре

Актриса ситкома «Счастливы вместе» (Новый канал) на днях побывала в Киеве на съемках программы «Интуиция». Несмотря на загруженный график, она нашла время, чтобы посетить святые места. Актриса рассказала, что, приезжая в украинскую столицу, обязательно старается посетить Киево-Печерскую Лавру. Наталья бывала здесь так часто, что уже не припомнит, каким по счету стал этот, очередной визит в монастырь. - На этот раз я купила четыре иконы: одну – лично для себя, потом - для семьи, для детей, и еще одну - в подарок знакомым. Выбирая, отдала предпочтение тем, к которым «душа легла». Актриса признается, что для нее киевские святые места – это прекрасная возможность зарядится положительной энергией. - На самом деле для меня это очень святое место, где я воодушевляюсь, - говорит о Лавре Наталья. – Там, как нигде, хорошо и спокойно. Зарядившись положительными эмоциями, актриса прибыла на съемки украинской «Интуиции». - В русской версии со своим сериальным «мужем» Виктором Логиновым в роли ведущего я не участвовала. Волнение какое-то есть, но я, по большей части, отношусь к этому, как к шоу, - рассказала «Даша Букина». – Хотя мне рассказывала Даша Сагалова («Светка Букина» - ред.), что у вас очень «хитрая» «Интуиция». В российской версии сколько выиграл - столько и получил, а у вас еще и ловить банкноты нужно, - смеется актриса. Когда Наталья вышла на съемочную площадку к ведущему Андрею Доманскому, все волнение ушло на второй план. 12 «незнакомцев», которых актрисе пришлось угадывать, не раз удивили актрису. Так, например, один из героев прямо на съемочной площадке устроил мастер-класс по приготовлению роллов. Возможно, в будущем этот мастер-класс пригодится актрисе. Ведь, как призналась Наталья, японскую кухню она любит, но сама роллы не готовит. - Дома мы предпочитаем кухню разных стран, - рассказывает она. - Можем и украинским борщом с пампушками побаловаться, любим итальянскую и японскую кухню. Но роллы сами не крутим, а вот пасту я люблю готовить... Смотрите второй сезон «Интуиции» на Новом канале с 27 августа!