Илья Лагутенко нашел слова

В апреле группа Мумий Тролль выпустила альбом Редкие Земли, открывала который инструментальная композиция «Война человечков». А спустя несколько месяцев после выхода альбома эта композиция вдруг обрела слова. Илья Лагутенко: «Бывают такие песни, которые служат для поднятия настроения. И в моем личном опыте случилась такая замечательная летняя история: у нас была инструментальная композиция Война человечков. И однажды вот так просто, для поднятия настроения, после долгого автобусного путешествия по дорогам Золотого Кольца, напоминающим океанский шторм, я начал сочинять на ходу слова какие-то на эту мелодию. Героями становились участники группы и случайные знакомые, вывески на дорогах и мечты о дальних странах. Один из вариантов, а их было там, наверное, миллион сто тысяч таких вариантов, как-то пришелся ко двору, и я с удовольствием эту песню записал по приезду домой в нашей студии. Она, по-моему, очень хорошо подходит и для того, чтобы встречать рассвет, чтобы куда-то мчаться, и возвращаться, и танцевать, и где-то заседать… Эта песня — для всего, освежающая летняя песня для хорошего настроения». Песня, получившая теперь название «Мир человечков», войдет в эксклюзивный диск, выпущенный к российскому туру Редкие Земли. Концерты тура пройдут в пятидесяти городах, а в конце 2010 группа выступит в СК Ледовый Дворец, Санкт-Петербург (4 декабря) и СК Олимпийский, Москва (9 декабря).