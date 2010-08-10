Юля Савичева прождала свой рейс 12 часов

Юлия Савичева опоздала на концерт из-за смога, который командует жизнью российской столицы. Коварный дым над Москвой путает планы не только жаждущих покинуть раскаленный ад, чтобы отдохнуть на морском побережье, но и всех, чьи перелеты связаны с работой. Так, в пятницу популярной певице пришлось провести 12 часов в аэропорту, чтобы добраться до Оренбургской области, где у Юли было запланировано очередное выступление. - Это был какой-то кошмар! Уже после того, как мы с моим директором зарегистрировались на рейс и прошли паспортный контроль, нам объявили, что рейс задерживается. Причем время отправления постоянно откладывалось, - рассказала Life Showbiz Савичева. - Через семь часов работники аэропорта сообщили, что рейс вообще перенесли из Домодедово в Шереметьево. Бесконечных 12 часов провела Юлия в непонятном ожидании без положенной воды и еды и перемещении из одного аэропорта в другой. Прилетев на гастроли, она даже не успела заскочить в гостиницу, ведь на концертной площадке публика уже ждала ее на сцене. - Я отказалась лететь обратно на самолете, зная, что в Москве фактически нулевая видимость и снова будут какие-нибудь бесконечные проблемы с приземлением, задержки и тому подобное, - поделилась Юля. - Ближайшее время, пока не закончатся пожары, буду передвигаться только на поездах. Обратная дорога в Москву заняла у меня 30 часов, но я хотя бы не сидела это время в аэропорту. В похожей ситуации оказались солистки группы "ВИА Гра" - им пришлось сутки просидеть в аэропорте из-за постоянно откладываемого рейса в Екатеринбург. В ожидании рейса девушки баловались малиной, а столпившиеся в зале ожидания мужчины только и думали что о клубничке.