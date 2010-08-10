Миа Фэрроу: Наоми Кэмпбелл знала, кто подарил ей «кровавый» алмаз

10 августа 2010, 11:09

Американская киноактриса Миа Фэрроу в понедельник заявила перед специальным трибуналом по Сьерра-Леоне в Гааге, рассматривающим дело экс-президента Либерии Чарльза Тейлора, что слышала, как британская топ-модель Наоми Кэмпбелл сказала ей, что в 1997 году в ЮАР году она получила "огромный алмаз" от Тейлора, сообщает агентство Рейтер. Кэмпбелл на прошлой неделе признала, что получила в подарок мешочек с "грязными на вид камешками". По словам модели, мешочек ей вручили двое неизвестных мужчин, разбудив ночью, однако она при этом не знала, кто послал ей этот подарок. Таким образом, показания Кэмпбелл противоречат показаниям Фэрроу, отмечает Рейтер. Обвинение пытается доказать, что либерийский лидер вел торговлю алмазами, добытыми в соседней Сьерра-Леоне, а на вырученные деньги вооружал повстанческую группировку в этой стране. Такие алмазы - добытые в зонах военных действий и продаваемые для вооружения сторон конфликта - называют "кровавыми", или "конфликтными". Международное сообщество стремится вывести их из легального оборота (Кимберлийский процесс). По данным прокуроров, Тейлор передал один из таких "кровавых" алмазов темнокожей диве Кэмпбелл после ужина, организованного президентом ЮАР Нельсоном Манделой. Фэрроу заявила в суде в понедельник, что Кэмпбелл на следующий день после получения алмазов рассказала о факте получения подарка и знала имя дарителя. "Она сообщила, что ночью в гостинице ее разбудили мужчины, присланные Чарльзом Тейлором, и передали ей огромный алмаз", - заявила Фэрроу, добавив, что Кэмпбелл пребывала в связи с этим "в весьма возбужденном состоянии". Отвечая на уточняющие вопросы суда, Фэрроу ясно дала понять, что "Кэмпбелл сказала ей, что алмазы подарил ей Тейлор". При этом киноактриса заявила, что "готова поклясться на Библии, что именно это сказала ей Кэмпбелл за завтраком". В понедельник бывший агент Кэмпбелл Кэрол Уайт (Carole White) также подтвердила, что топ-модель получила алмаз от Тейлора. При этом она отметила, что Тейлор пообещал ей подарить драгоценные камни за ужином. Кэмпбелл на прошлой неделе заявила, что позднее передала алмаз своему другу Джереми Рэтклифу (Jeremy Ratcliffe), занимавшему должность директора Благотворительного детского фонда Нельсона Манделы. Между тем представитель этой благотворительной организации Упа Нгвения заявил, что фонд не получал от Рэтклифа никаких алмазов. Он добавил, что в настоящее время местонахождение Рэтклифа, который более не возглавляет фонд, неизвестно. Агентству Ассошиэйтед Пресс на прошлой неделе удалось связаться с Рэтклиффом, который подтвердил, что не ставил представителей фонда в известность о полученных драгоценностях, а передал их южноафриканским властям. Как сообщило агентство Франс Пресс, полиция ЮАР подтвердила, что Рэтклифф сдал алмазы властям. Специальный суд для Сьерра-Леоне был создан при поддержке ООН для суда над лицами, ответственными за серьезные нарушения международного гуманитарного права в ходе гражданской войны в этой стране. Суд находится в столице Сьерра-Леоне Фритауне, где, как правило, и проходят судебные процессы. Однако суд над Тейлором было решено проводить в Гааге, чтобы избежать возможной напряженности в Сьерра-Леоне и во всем регионе Западной Африки. Тейлора обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Сторона обвинения утверждает, что, будучи президентом Либерии, он в ходе гражданской войны в соседней Сьерра-Леоне (1991-2002 годы) вооружал и всемерно поддерживал терроризировавший население этой страны так называемый Объединенный революционный фронт, стремившийся контролировать месторождения алмазов. Гражданская война в Сьерра-Леоне привела к гибели 120 тысяч человек. Процесс не находился в фокусе международного внимания до тех пор, пока он не касался фигуры Наоми Кэмпбелл, отмечает Рейтер.

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