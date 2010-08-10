Внучка Элвиса Пресли снимется в «Безумном Максе»

Внучка Элвиса Пресли, модель и актриса Даниэль Райли Кеох (Danielle Riley Keough), планирует сняться в фильме "Безумный Макс 4: Дорога ярости" ("Mad Max: Fury Road"), сообщает Reuters. Она сыграет одну из "пяти жен" - женщин, которых главному герою придется защищать от злодеев. Роли еще трех участниц этой группы достались Зоэ Кравиц (дочери музыканта Ленни Кравица), Терезе Палмер ("Ученик чародея") и Аделаиде Клеменс ("Люди Икс: Начало. Росомаха"). Имя пятой актрисы пока не сообщается. В фильме также снимутся Шарлиз Терон и Николас Холт. Роль самого Безумного Макса, которого в трех предыдущих фильмах играл Мел Гибсон, исполнит Том Харди. Предполагается, что съемки картины начнутся позже в 2010 году. Оригинальная лента "Безумный Макс" вышла в прокат в 1979 году. К ней было выпущено два сиквела - в 1981 и 1985 годах. Четвертый фильм задумывался достаточно давно, однако работу над картиной постоянно откладывали из-за различных трудностей.