Род Стюарт восьмой раз станет отцом

Род Стюарт и его супруга Пенни Ланкастер ожидают прибавления в семействе. Для рок-музыканта этот ребенок станет уже восьмым. У него есть шестеро детей от предыдущих отношений и один общий 4-летний сын с нынешней женой. 39-летняя Ланкастер перенесла две неудачные беременности, прежде чем на свет появился их сын Элистер. Пара никогда не скрывала своего намерения подарить ему братика или сестричку. На днях Стюарт и Ланкастер сделали заявление: "Мы были очень рады сообщить нашему сыну, что вскоре ему предстоит стать страшим братом. Это произойдет как раз перед 40-летним юбилеем его мамы". Пара, которая вместе уже 10 лет, справляла третью годовщину своей свадьбы в Италии, когда узнала о предстоящем пополнении. Ребенок появится на свет в феврале, когда Стюарту будет уже 66 лет (он отпразднует день рождения 10 января – прим. Дней.Ру). Но музыканта не смущает факт позднего отцовства: "Возможно, я смогу быть рядом со своим ребенком не больше 25 лет, но это будет счастливое время". У Рода Стюарта есть шесть детей от предыдущих женщин в возрасте от 15 до 46 лет. Самая старшая дочка Сара Стритер, которая на семь лет старше нынешней супруги артиста, появилась на свет, когда музыканту было всего 18 лет. Первые четыре года она воспитывалась в детском доме, после чего девочку усыновила другая семья, пишет Daily Mail. О знаменитом папе она узнала, когда была уже взрослой, но отношения они не поддерживают. Пенни Ланкастер – третья официальная жена Стюарта. Они познакомились в 1998 году, а в 2007 сыграли свадьбу на итальянском острове Капри.