Рак легких убил легендарную актрису

10 августа 2010, 12:04

Стало известно о смерти американской киноактрисы Патришии Нил, получившей премию "Оскар" за лучшее исполнение главной женской роли в фильме "Хад". Она умерла в своем доме в Эдгартауне, штат Массачуссетс, в возрасте 84 лет от рака легких. "Мир театра и кино потерял великий талант, а мы потеряли большого друга", - цитирует РИА Новости сообщение реабилитационного центра в Ноксвилле, который носит имя актрисы. Патрисия Нил начала карьеру на Бродвее и в 1946 году получила премию "Тони" за театральную роль. Ее кинокарьера началась в 1949 году с фильма "Источник". Звездные роли Патришия Нил пришлись на 1950-1960-е годы, когда она снималась в таких известных фильмах, как "День, когда Земля остановилась" (1951) Роберта Уайза, "Лицо в толпе" (1957) корифея американского кинематографа Элии Казана, "Завтрак у Тиффани" (1961) Блэйка Эдвардса. В том же десятилетии за созданный в вестерне "Хад" (1964) Мартина Ритта образ домохозяйки Альмы Браун, пытающейся совладать с легкомысленным и жестоким сыном (эту роль сыграл Пол Ньюман), Нил была удостоена награды Национального совета кинокритиков США и премии "Оскар". Через год после получения премии Американской киноакадемии 39-летняя актриса перенесла несколько тяжелых инсультов, лишивших ее возможности нормально ходить и говорить. Несмотря на это она смогла вернуться к работе в кино и в 1968 году была вновь номинирована на "Оскар" за роль Айседоры Дункан в фильме "Айседора". Предпринятые для этого усилия сделали из Нил живую легенду. В 1991 году о ее борьбе с последствиями инсультов даже была снята кинокартина. Ее имя стало известно также из-за связи актрисы с легендарным актером Гэри Купером, который был старше ее почти на 25 лет. Ради Нил суперзвезда Голливуда оставил жену, но до развода дело так и не дошло, пишет "Коммерсантъ-Украина". Под давлением общественности Нил была вынуждена расстаться с Купером и сделать аборт. В 1953 году она вышла замуж за известного детского писателя Роальда Дала - автора "Чарли и шоколадная фабрика". Они прожили в браке около 30 лет, у пары родилось пятеро детей. В 1983 году они развелись. Патришия Нил много работала на телевидении, в ее активе - три номинации на главную телевизионную премию "Эмми". Она открыла специальный центр помощи людям, перенесшим инсульты и тяжелые травмы позвоночника. Говоря о своем чудесном возвращении в кино, Нил объясняла, что она просто не могла позволить себе сдаться.

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