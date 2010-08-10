Алина Гросу представила свой новый сингл (Cлушать АУДИО)

Состоялась премьера новой песни Алины Гросу "Прости меня, моя любовь". В Интернете состоялась премьера новой песни Алины Гросу "Прости меня, моя любовь" - третьего по счету сингла из нового альбома молодой певицы, релиз которого состоится в октябре. Авторы песни - Юлия Колесник и Борис Кукоба, которые также написали и другие "повзрослевшие" композиции для будущего альбома Алины - уже хорошо известные и полюбившиеся "Мокрые ресницы" и "Мелом на асфальте". Съемки музыкального видео на трек "Прости меня, моя любовь" запланированы на конец августа. Режиссером клипа, возможно, станет Алан Бадоев. На одном из сайтов сейчас проходит конкурс-кастинг для всех желающих попробовать себя в качестве актеров и стать героями видеоролика Алины Гросу. Скоро песня появится в эфире радиостанций, а пока эту лирическую композицию об уходящих чувствах можно послушать прямо сейчас!