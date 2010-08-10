Первый концерт европейского тура «U2» собрал аншлаг

На прошлой неделе стартовала европейская часть мирового турне ирландской рок-группы U2 «360 Degree Tour». Несмотря на то, что североамериканская часть турне была перенесена из-за болезни фронтмена группы Боно на 2011 год, изменения не коснулись европейской части гастролей. Как и планировалось ранее, за 2 месяца U2 сыграют 22 концерта в 17 странах, в том числе и в России, 25 августа в БСА «Лужники». Первый концерт тура собрал около 90 000 тысяч зрителей не только из Италии, но и со всей Европы. Шоу такого размаха, переполненные гостиницы, десятки тысяч туристов, ажиотаж на улицах города в предвкушении и ожидании концерта сделали это событие самой обсуждаемой новостью этих дней. Европейский тур стартовал без изменений, и каждый концерт приближает Москву к знаковому событию. Перед концертом в Турине, чтобы развеять все слухи и сомнения относительно своего приезда в Россию, Боно дал эксклюзивное интервью одному из российских телеканалов, в котором заявил о своем прекрасном самочувствии и заверил российских поклонников, что он также с нетерпением ждет встречи с Москвой, которая, наконец, увидит шоу, ставшее самым масштабным за всю историю музыкального шоу-бизнеса.