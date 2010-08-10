Смехову удалось в полной мере реализовать свой талант, считает Путин

Премьер-министр РФ Владимир Путин в поздравлении актеру, режиссеру, драматургу Вениамину Смехову с 70-летием отметил великолепное чувство юмора и неиссякаемую творческую энергию юбиляра. "Человек яркий и увлеченный, Вы в полной мере реализовали свой многогранный талант, состоялись как замечательный актер и режиссер, интересный публицист и литератор. Любители театра и кино высоко ценят Ваше профессиональное мастерство, безукоризненный художественный вкус и великолепное чувство юмора, отдают должное свойственной Вам поистине неиссякаемой творческой энергии", - говорится в поздравительной телеграмме премьера, которую цитирует во вторник пресс-служба правительства РФ. Смехов родился 10 августа 1940 года в Москве. В 1957 году поступил в театральное училище имени Щукина, на курс Владимира Этуша. С 1962 года стал работать в Московском театре драмы и комедии, который в 1964 году переименовали в Московский театр драмы и комедии на Таганке. Среди театральных работ Смехова - роли в спектаклях "Гамлет" (Клавдий), "Послушайте!" (Маяковский), "Час пик" (Максимович), "Мастер и Маргарита" (Воланд), "Дом на набережной" (Глебов). Всего с 1964 по 1985 год Смехов сыграл в театре на Таганке около 30 ролей. В 1985 году артист ушел из Театра на Таганке, два года работал в театре "Современник", участвовал там в четырех постановках. В октябре 1987 года вернулся на Таганку, участвовал в нескольких старых спектаклях. В кино актер начал сниматься с 1968 года, первая роль - в фильме Евгения Карелова "Служили два товарища". Известность приобрел после главной роли в телефильме "Смок и Малыш" по рассказам Джека Лондона. Но настоящая слава пришла к актеру после фильма Юнгвальд-Хилькевича "Д'Артаньян и три мушкетера", в котором он сыграл Атоса. Смехов снялся в фильмах "В моей смерти прошу винить Клаву К.", "Али-Баба и сорок разбойников", "Ловушка для одинокого мужчины", "Мушкетеры двадцать лет спустя", "Завтрак с видом на Эльбрус", "Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя", "Капитанские дети", "Монтекристо", "Сокровища кардинала Мазарини, или Возвращение мушкетеров", "Полторы комнаты, или сентиментальное путешествие на Родину". Режиссерским дебютом Смехова в кино стал фильм "Фредерик Моро". С 1969 года Смехов поставил на ТВ ряд телеспектаклей, часть из которых по собственным сценариям. Ставил драматические и оперные спектакли в Чехии, Израиле, Франции, Австралии и выступал с концертами, также делает успешные постановки на российской сцене. Смехов пишет художественные и публицистические книги: "Служенье муз не терпит суеты", "Скрипка мастера", "Таганка. Записки заключенного", "Живой, и только", "В один прекрасный день...", "Театр моей памяти", "Мастер и Маргарита" в стране чудес". Отмечен многими наградами.