DJ Lutique зажигает новую поп звезду (Смотреть ВИДЕО)

Известный продюсер и музыкант DJ Lutique объявил о скором появлении новой шоу-биз-бомбы - певицы Baston. Известный украинский музыкант, композитор и саунд-продюсер DJ Lutique, автор треков и ремиксов для Светланы Лободы, Натальи Могилевской, Кише и других топовых популярных исполнителей, объявил о запуске своего нового продюсерского проекта. Певица Baston обещает стать настоящей бомбой, способной изменить привычный ландшафт украинского шоу-бизнеса. В ее команде - только лучшие профессионалы в своем деле: клипмейкер Евгений Тимохин работает над первым видео, сценические костюмы создает Андре Тан, а над звуком работает DJ Lutique - признанный авторитет популярной танцевальной музыки. "Она красива, сексуальна, харизматична, талантлива и без труда заставит подвинуться всех молодых певиц на украинской сцене. Что важно - она сама пишет себе песни, и все, что я слышал - 100% хиты. Мы привлекли к проекту лучшие силы, задействовали лучшие музыкальные библиотеки и создали по-настоящему интригующий образ и действительно актуальный музыкальный репертуар. Появление Baston посеет легкую панику среди украинских исполнителей и заставит понервничать привычных и надоевших нам pops певиц. Все лучшее, что было сделано в украинском шоу-бизнесе за последние годы будет собрано в этом проекте" - заявил DJ Lutique.