Проклову в шоу «Малахов +» заменят певицей

Народный целитель в новом сезоне будет вести программу в паре с неизвестной украинской артисткой. Геннадий Малахов нашел замену своей партнерше по телешоу "Малахов плюс" актрисе Елене Прокловой. В выпусках нового сезона, который стартует через две недели, народный целитель предстанет перед влюбленной в него многомиллионной публикой с новой соведущей - украинской певицей Натальей Морозовой. Неизвестная на просторах нашей страны, Наталья хорошо известна на родине. В телевизионных передачах артистка до этого момента снималась лишь в роли приглашенной гостьи, но никак не в качестве равноправного партнера главного идеолога здорового образа жизни России. - Пока с участием Наташи снята лишь пара пилотных выпусков, руководство еще должно их просмотреть перед тем, как вынести окончательный вердикт, - рассказали Life News в кулуарах главного канала страны. - По типажу Морозова чем-то напоминает Проклову, ей это может помочь. Формат программы с приходом новых лиц тоже претерпит изменения - теперь кроме "бабушкиных" рецептов Геннадий будет рассказывать о методах традиционной медицины. Тем самым он может снять с себя обвинения в лжецелительстве, которое может еще и навредить. Также глаз зрителей будут радовать новые декорации, в окружении которых гуру оздоровительных процедур будет раздавать свои бесценные советы