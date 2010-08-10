Вдова актера Андрея Краско выходит замуж

Вдова Андрея Краско, который трагически ушел из жизни 4 года назад, выходит замуж. Осенью Каролина Попова, воспитывающая шестилетнюю дочку Алису, станет супругой редактора программы «Малахов +» Евгения Фатьянова. Краско, ушедший из жизни в июле 2006 года на съемках телесериала «Ликвидация» Сергея Урсуляка, оставил после себя двух сыновей от официальных жен - Ивана, который живет с матерью в Польше, и Кирилла от второй супруги актера. Лишь после его смерти выяснилось, что у талантливого артиста растет еще и двухлетняя дочка и что известный папа не только дал ей свою фамилию, но и активно помогал матери Алисы содержать и воспитывать девочку. - Он часто звонил узнать, как дела у Лисенка - Андрей именно такое прозвище дочке дал, - рассказывала Каролина после смерти Краско. - Когда была возможность, всегда приезжал и привозил самые красивые мягкие игрушки. Конечно, Алиса же была единственной девочкой и самой младшенькой из его детей! Каролина вновь обрела свое личное счастье с редактором телевизионной передачи Первого канала Евгением Фатьяновым. Теперь дочка Андрея Краско растет в большом многодетном семействе. Вместе с Каролиной и ее будущим мужем живут 11-летний сын вдовы Краско Антон, 17-летний сын Евгения Денис и родившийся в июле их первый совместный ребенок. Кстати, Евгений даже присутствовал на родах Каролины, лично поддерживая ее в палате. - Ребята уже несколько лет вместе, весной переехали в новую трехкомнатную квартиру, уже никто и не вспоминает, чья дочка Алиса, - рассказали Life News друзья семьи. - Женя воспитывает детей абсолютно равноценно. Мы уверены, что штамп в паспорте не изменит их отношения. Зато с документами все будет проще, а то их уже достали своими визитами органы опеки.