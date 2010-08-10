Алла Довлатова попала в больницу из-за смога

Самая жизнерадостная звезда «Русского радио» Алла Довлатова стала жертвой смога - радиоведущая попала в больницу. Врачи диагностировали у нее аллергию. На днях известная ведущая и актриса прилетела из отпуска в Москву и после почти двухчасового пребывания в аэропорту Домодедово почувствовала себя плохо. Приехав домой, Алла целую ночь провела в мучениях, а когда утром состояние не улучшилось, 36-летняя радиоведущая решила обратиться за помощью к медикам. - Я уже и забыть забыла, что такое аллергия, а тут опять у меня этот кошмар, ночью я просто задыхалась, не знала, что делать, - рассказала Life News Довлатова. - В итоге вызвала скорую, они поставили мне капельницу. А сегодня утром нашла респиратор - мне стало на порядок лучше. Не знаю, кто что говорит, что они не помогают. Так что теперь надела этот намордник и еду на репетицию к «Девчатам».