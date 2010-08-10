Алла Пугачева бросает курить

Алла Пугачева поддалась новомодному способу борьбы с курением - примадонна сделала выбор в пользу здорового образа жизни и электронных сигарет. Спасаясь от столичного смога, примадонна решила укрыться на балтийском побережье, давно облюбованном ею, в Юрмале. Королева сцены прибыла к морю 3 августа, ровно через день после окончания «Новой волны - 2010», чтобы в очередной раз выразить свое фи руководителю конкурса Игорю Крутому. Таким образом, Пугачева в свою пользу разрешила главную интригу российского шоу-бизнеса этого лета, уступив право быть музой ежегодного праздника Земфире. Не изменяя своим привычкам, Алла поселилась в президентском номере отеля «Балтик Бич», где каждый год для нее оставляют президентский номер стоимостью 1600 долларов. Кстати, во время «Новой волны» в люксовых апартаментах проживал самый красивый теннисист страны Марат Сафин. Но, узнав, что в отель должна приехать Пугачева, спортсмен, как настоящий джентльмен, уступил ей царские хоромы и выехал из гостиницы раньше запланированного срока. Наша гостья старается оставаться незамеченной, не афиширует свое пребывание в отеле, - рассказала Life News Агата, сотрудница администрации гостиницы. - Кстати, штраф за курение у нас составляет 200 латов, это около 400 евро, но для Аллы Борисовны всегда делали исключение, в этом году такой просьбы ее помощница нам не передавала. Раньше она дымила как паровоз, а теперь мы видим ее только с новой электронной игрушкой. В Юрмале Пугачева редко выходит из номера, она пару раз появилась на пляже лишь с приездом Максима Галкина. Отпуск примадонна проводит на различных spa-процедурах и курсах массажа, ест в ресторане отеля. - Утром к завтраку Алла Борисовна всегда спускается одной из самых первых, пока Максим спит, и требует, чтобы ее столик отгородили от посторонних глаз, - рассказал Life News Марис, официант ресторана гостиницы «Балтик Бич». - Говорит, что не хочет, чтобы ее видели без макияжа. На ласковом море и чистом воздухе Пугачева планирует нежиться до 17 августа, когда, по прогнозам, закончится московская жара и ужасающий смог, однако директор артистки Елена Чупракова предупредила персонал гостиницы о возможном продлении срока проживания звезды.