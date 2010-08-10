Группу «Самоцветы» взяли в заложники!

Из-за смога легендарную группу больше 7 часов держали на борту самолёта. В воскресенье вечером группа «Самоцветы» планировала вылететь из аэропорта Шереметьево в Женеву, где был назначен их большой сольный концерт. Музыканты вместе с директором коллектива Сергеем Шелунцовым уже разместились в бизнес-классе самолета. Однако как только самолёт начал движение, на взлётной полосе резко сгустился смог, и главный пилот принял решение отложить старт. При этом пассажирам запретили покидать свои места! Больше чем на семь часов весь самолет стал заложником стихийного бедствия. - Пилот рейса, я считаю, принял правильное решение! Однако персонал не был готов к такой внештатной ситуации. Пассажирам даже не предложили прохладительные напитки! – рассказывает Елена Преснякова. Только после того как слова возмущения высказал сам солист группы Александр Нефедов, известный журналистам как ярый борец за справедливость, пассажирам принесли не только напитки, но и внеплановую горячую еду. В Швейцарию всенародно любимый коллектив прилетел с большим опозданием. К счастью, несмотря на это, переносить концерт не пришлось.