Лена Бушина из «Дома-2» стала мамой

Экс-участница "Дома-2" Елена Бушина, которая покинула шоу по причине своей свадьбы и беременности, родила сына. Малыш появился на свет 4 августа в 14:59 в одном из столичных роддомов. С мамой и сыном все в порядке, они уже выписались из больницы и переехали в свою трехкомнатную квартиру. Напомним, что Елена вышла замуж в феврале этого года, будучи уже беременной. Со своим мужем Дмитрием она познакомилась вне проекта и продолжала встречаться с ним, находясь на съемочной площадке и нарушая все правила реалити-шоу. Долгое время их свадьба с Митей откладывалась по разным причинам, но беременность внесла свои коррективы. Не прошло и нескольких месяцев после свадьбы, как молодожены стали родителями. От комментариев молодая мама пока воздерживается. Елена Бушина продолжает поддерживать отношения с участниками проекта и регулярно появляется в "периметре" и эфирах "Дома-2". Она стала уже второй участницей, которая забеременела находясь на проекте. Правда, если Рита Кузина и ее супруг Евгений предпочли остаться на шоу после рождения сына и воспитывать ребенка на глазах у всей страны, то Лена покинула шоу на последних месяцах беременности. К слову сказать, о пополнении в семействе задумываются и другие участники проекта – Маша Круглыхина и Сергей Палыч. Буквально на днях они вернулись из своего свадебного путешествия. За время круиза по Средиземноморью молодожены успели посетить сразу четыре страны - Италию, Испанию, Францию и Тунис.