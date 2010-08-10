МЧС намерено закрыть КаZaнтип

Главное управление МЧС в Крыму сегодня официально предложит приостановить деятельность молодежного фестиваля «КаZантип» Недовольство МЧС вызвали многочисленные нарушения техники безопасности: запуск фейерверка на открытии фестиваля, отсутствие на пляжах спасателей. «Будет приостановлена эксплуатация. Сегодня уже документы готовят. И админпротоколы, ведущие за собой штраф. А если, не дай Бог, будут последствия, то будет и уголовная ответственность», – заявил «Новому региону» начальник ГУ МЧС в Крыму Александр Мазилин. Мазилин выразил недоумение позицией организаторов молодежного фестиваля, которые отказываются сотрудничать с МЧС и другими контролирующими органами. «Понятно, что им проще – нет лесов, одни степи, – но есть вероятность пожаров на временных сооружениях. А кто обеспечивает безопасность на воде? Этим я тоже обеспокоен, потому что на меня возложены функции контроля. Раньше руководители «КаZантипа» как-то старались прийти, шли на контакт, выполняли все мероприятия. Если они взяли за правило «собака лает – караван идет», то у них это не пройдет. Мы не дадим этого сделать. Максимально мы заставим выполнить все меры безопасности», – отметил Мазилин.