Игорь Лучин породнился с группой «ZZ-Top»

Слухи о том, что в создании новой пластинки Игоря Лучина примет участие легендарная группа ZZ-Top становятся все бредовее. На одном из электронных таблоидов появилась информация о том, что один из участников ZZ-Top приходится Лучину близким родственником, а именно братом, что повергло музыканта в шок. «Мне приятно внимание к моей персоне после творческого отпуска», - говорит Игорь,- «но, всему должен быть предел. Конечно же я уважаю творчество группы ZZ-Top, и считаю их близкими мне по духу музыкантами, но заявляю, что родственников среди участников коллектива у меня нет. А вот то, что в интернете развелось огромное количество порталов, публикующих заведомо лживые факты, уже не слухи».