Малышева запускает ежедневное шоу на Первом

Известная телеведущая Елена Малышева запускает новое телешоу. Начиная с 16 августа, доктор медицинских наук каждый будний день будет рассказывать своим зрителям о секретах здоровья в передаче «Жить здорово!» на Первом канале. Вместе с Еленой Малышевой передачу будут вести: врач-офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук Михаил Коновалов, невролог и мануальный терапевт, кандидат медицинских наук Дмитрий Шубин и химик, профессор, доктор химических наук Натан Коган. -О здоровье рассказывают многие, а мы будем действительно лечить, - рассказала Life News Елена Малышева. – Для каждого из выпусков подбирается группа из девяти человек, которые прямо в студии пройдут высокопрофессиональное обследование и получат рекомендации. Темы передач будут публиковаться в интернете, так что к нам могут обращаться люди, нуждающиеся в помощи – они ее обязательно получат. Одна из частей ежедневной передачи будет посвящена вопросу здорового питания. Гости в студии получат настоящий, здоровый обед. При участии диетологов кулинары программы «Жить здорово!» каждый раз будут готовить что-то новое, рассказывая о принципах правильного питания.