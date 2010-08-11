Для Стинга озеленят гримерки в Петербурге

Готовясь к гастролям в России, британский певец попросил установить в его номере настоящие деревья. Со свойственной всем британцам щепетильностью артист продумал каждую мелочь в своем бытовом райдере. К слову, с питанием звезды у организаторов вопросов не будет - Стинг предпочел привезти в Россию свою команду поваров и целую бригаду ресторанной обслуги, сообщает Life. А вот непосредственно к концерту 13 сентября принимающей стороне предстоит подготовиться. Легендарный Стинг объявил о своем желании дышать свежим воздухом и наслаждаться природой прямо в гримерке. Специально для этого там будут установлены настоящие зеленые деревья. - Стинг очень любит Россию и Петербург, - поделились организаторы, - он планирует посетить несколько музеев, но самое главное - намечена поездка в Петергоф. Впрочем, сам Стинг в долгу тоже не останется. В Питер он везет свой новый альбом, записанный вместе с королевским оркестром.