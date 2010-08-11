Людмила Гурченко попробовала себя в новом амплуа

Музыкальный фильм "Пестрые сумерки", в котором Людмила Гурченко дебютировала в качестве кинорежиссера, создала музыку к нему и сыграла главную роль, актриса представила во вторник на фестивале "Окно в Европу" в Выборге. Для выборжан увидеть приезд актрисы с фильмом стало настоящим чудом, праздником. Они приветствовали своего кумира, аплодируя стоя. И Людмила Марковна с лихвой оправдала их ожидания: она не только показала новый фильм, но и устроила импровизированный небольшой концерт по окончании сеанса. Как слушали, как принимали ее счастливые выборжане, трудно описать. Это был настоящий, грандиозный фурор. "Мы счастливы, что приехали в Выборг, что фильм не участвует в конкурсе и что его так тепло приняла публика, а это самое главное", - сказала Гурченко на пресс-конференции. По ее словам, "Пестрые сумерки" - это встреча с огромным талантом, молодым гениальным музыкантом, прообразом которого является Олег Аккуратов, слепой молодой человек, которого Бог наградил музыкальным даром. Этот фильм, безусловно, и рассказ о судьбе самой актрисы. "Талант - это радость, энергия, фантазия, это то, что дает желание жить", - сказала Гурченко. Она написала музыку к фильму на стихи молодых неизвестных поэтов, которые дарили ей свои самиздатовские сборники. "Впервые музыка сочинялась параллельно с написанием сценария, - сказала Гурченко. - Музыки много, и каждый персонаж имеет свою тему. Наш фильм обращен к людям с тонкой организацией души, и такие люди есть". В фильме помимо Гурченко снялись Владимир Ильин, Александр Ширвиндт, Виктор Раков, Дмитрий Кубасов.