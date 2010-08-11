Беременная Дарья Мороз тайно вышла замуж

О беременности 26-летней Дарьи Мороз стало известно совсем недавно. Теперь в светской тусовке поползли слухи, что актриса тайно вышла замуж. Поводы для сплетен дала сама Дарья, которая последние несколько лет заявляла, что "жить с любимым и рожать от него детей нужно только в законном браке". Однако правда это или нет, доподлинно не известно. Избранником Мороз стал режиссер Константин Богомолов. Познакомились они летом прошлого года, когда актриса пробовалась на роль богатой вдовы в спектакль своего будущего возлюбленного. 35-летнему постановщику актриса сразу приглянулась, но роман развивались постепенно. Комментировать свои отношения влюбленные отказываются. На днях они вернулись из недельной романтической поездки. Пара проводила время под Одессой в небольшом частном доме отдыха. Нынешней зимой они станут родителями, и будущей маме сейчас как никогда нужен покой и свежий воздух. А еще два года назад в прессу просочилась информация, что Дарья Мороз стала гражданской женой режиссера Андрея Томашевского. Ради отношений с Дашей молодой человек бросил супругу и дочь. Актриса не уставал твердить, что мечтает о детях: "Чудовищно хочется маленькое чудовище! Я бы воспитывала своих детей, как это делала мама: жестко, но с бесконечной любовью. Хочу не одного и не двух, а больше". Но Томашевский говорил, что еще слишком рано. Люди из окружения пары уверены, что нежелание Андрея завести ребенка и стало главной причиной их разрыва, пишет "Экспресс-газета".